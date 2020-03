Hallelujah!, guarda in anteprima il video di “Minipony”

Gli Hallelujah! arrivano finalmente al primo LP, dopo un’incessante attività live e un EP che li hanno lanciati come uno dei progetti italiani underground più apprezzati fuori dai nostri confini.

“Wanna Dance”, in uscita dal 20 febbraio sulla Maple Death di Jonathan Clancy, ricrea un nuovo inedito equilibrio sonoro per la band punk/noise-rock veronese formata da Scoia (synth, voce) Federico Grella (basso) e Laura Campana (batteria), dopo l’uscita dal gruppo del chitarrista Mirko Marconi.

Wanna Dance by Hallelujah!

L’abrasivo Korg MS20 suonato dal vocalist sottrae il timone alle chitarre e arricchisce di nuovi riferimenti le coordinate della loro proposta musicale da inguaribili accoliti di Germs, Brainbombs, Electric Eels. Otto tracce senza respiro tra ossessive allucinazioni psicotiche che guardano al mondo di Alan Vega, atmosfere post-industrial e una scarica di energia quasi “electro” fanno di “Wanna Dance”, registrato al Dirty Sound, uno dei lavori italiani più d’impatto di inizio anno.

Per l’occasione vi presentiamo, in anteprima, il video di “Minipony” diretto da Andrew Tony.