Pelada, Catu Diosis, Yantan Ministry a Macao per Sine Confine

Macao apre per la prima volta le porte a Sine Confine, la nuova piattaforma multidisciplinare di eventi artistico-musicali e culturali lanciata dalla producer Hazina Francia (già nota come Petit Singe, oggi come Tadleeh).

Venerdì 13 marzo si alterneranno tra le room dello spazio milanese il duo canadese Pelada, l’ugandese Catu Diosis, la svizzera Yantan Ministry, l’italo-brasiliana Amazon Prim e l’italo-peruviana Sonia Garcia, per una lunga notte che abbatterà ogni confine geografico e sonoro.

Con il dirompente “Movimiento Para Cambio” uscito lo scorso anno su PAN, il duo di Montreal Pelada formato dalla vocalist Chris Vargas e dal producer Tobias Rachman ha scelto lo spagnolo per urlare slogan e messaggi fortemente politicizzati su femminismo, identità, ecologia e giustizia sociale che si insinuano come dei mantra in un’incendiaria miscela di acid-techno, punk, house, breakbeat, rave music e dance anni ’90.

‘ABRE TUS OJOS, LA BESTIA SE ALIMENTA DE LA EXPLOTACIÓN’ suona già come un inno.

Se non potete essere a Milano, il Freak Out di Bologna ospiterà Pelada giovedì 12 marzo, in una serata organizzata dai nostri amici di No Glucose e da Undicesima Casa.

La giovane dj e giornalista di Kampala Catu Diosis è una delle esponenti più in vista del movimento legato al collettivo Nyege Nyege. Attiva sulla scena underground della metropoli ugandese dal 2016 riesce fondere la tradizione bass con quella della musica tradizionale dell’Africa Orientale in selezioni davvero irrefrenabili che si inerpicano verso soglie di BPM difficili da prevedere. E da seguire con i movimenti del proprio corpo.

Originaria di Zurigo, ma di stanza a Berlino, Jackie Poloni aka Yantan Ministry si è avvicinata al collettivo Staycore di Dinamarca e Ghazaal comparendo nella compilation “Erelith” e tuttora alterna la sua attività di producer con l’attivismo nel collettivo Web Sister fondato dalla giovane artista svedese Toxe. Dopo “Attacco” e “Raw Red Redux” per la label svedese Country Music ha realizzato remix per mobilegirl e Diamond Terrifier Cypher ed è stata ospitata più volte da NTS Radio e Rinse FM.

Completano il programma della serata Amazon Prim, la giovane dj nata a Brasilia e cresciuta a Roma, con alle spalle, malgrado la giovane età, djset e collaborazioni con Salviatek (Uruguay), Desculonizacion (Mexico) e Club Adriatico, e Sonia Garcia, giornalista e dj di origini peruviane, con due set che porteranno a Macao le ritmiche della diaspora nera del Global South e della latinx club culture contemporanea.

Per info e aggiornamenti segui l’evento ufficiale di Sine Confine.