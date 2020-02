La top 7 della settimana (#9, 2020)

È appena trascorsa quella che ricorderemo come la settimana dello smart working o, più semplicemente, del lavoro da casa. Per distrarvi dal catastrofismo, vi consigliamo come al solito sette cose da ascoltare e approfondire.

7. I Vampire Weekend ci regalano tre bonus track da “Father Of The Bride”

6. Kelly Lee Owens ci dà un primo ascolto dal suo nuovo lavoro

5. Thundercat cerca di conquistare Kali Uchis con i suoi passi di danza nel nuovo video, “Dragonball Durag”

4. Perfume Genius torna sulla scena e promette un nuovo disco

3. Caribou conferma di essere un artista incredibile nel suo nuovo album

2. Princess Nokia pubblica due album opposti per suoni, attitudine e testi, “Everything Is Good / Everything Sucks”

1. Car Seat Headrest prende nuove direzioni

Will Toledo, prolifico genio del lo-fi, aveva preso una pausa dopo aver pubblicato un rework del suo disco del 2011, “Twin Fantasy”. Per questo nuovo lavoro, dal titolo “Making A Door Less Open”, Toledo ha spiegato come negli anni il modo in cui ascoltava la musica che lo appassiona è cambiato completamente e ha quindi deciso di modificare anche il suo approccio alla scrittura dei brani. Il primo singolo, “Can’t Cool Me Down”, è una chiara dimostrazione di come sia cambiato il suono caratteristico dell’artista americano.