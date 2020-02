I Baseball Gregg tornano con “Calendar: A Companion Book”

I Baseball Gregg, combo italo-americana formata da Luca Lovisetto e Samuel Reagan, hanno appena pubblicato l’ultima fatica per La Barberia Records: è “Calendar: A Compaion Book”, album corredato da, come suggerisce il titolo, un libro. Nelle sue 116 pagine si possono trovare le copertine dei singoli, pubblicati uno alla volta nel corso del 2019, a cura di Elin Wrengin, ma anche un saggio di accompagnamento alle canzoni e “parole, fotografie, poesie o disegni in qualche modo collegati a Calendar” degli amici della band.

Ascolta qui l’album: