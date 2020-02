Cover Febbraio 2020: Sega Bodega

Arriva a San Valentino “Salvador”, il primo LP di Salvador Navarrete aka Sega Bodega, producer nato in Irlanda, adottato da Glasgow e oggi tra i nomi clou della scena londinese.

Nato nel febbraio del 1992, Sega Bodega dal 2013 si è fatto conoscere come co-fondatore della sua label NUXXE grazie alle sue produzioni a metà strada tra cacofonie elettroniche, fragori bass e escursioni hip hop.

Di recente ha collaborato con Coucou Chloe e prestato le sue basi per potentissimi tracce di Brooke Candy, Quay Dash, Shygirl, Col3trane e Cosima, trasformandolo in uno dei nomi più hype dell’underground black internazionale.

Visionario e dal gusto molto cinematografico, l’artista cileno-irlandese, ha stupito appassionati e addetti ai lavori con i suoi remix di Studio Ghibli su NTS e nel suo disco SS.

Finalmente, dopo aver pubblicato una miriade di EP, mixtape, singoli e remix, ha deciso di dare alle stampe il suo primo album, anticipato da “U Suck” e dall’ambiziosa “Salv Goes To Hollywood”, traccia in cui la sua voce è modellata e trasfigurata in un tripudio di synth e accordi eterei e trascendentali.

Sega Bodega è il protagonista della copertina del mese di febbraio 2020.