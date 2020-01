Thundercat fuori con un nuovo singolo (e a breve un album)

Thundercat, iconico bassista della scuderia Brainfeeder, è pronto a dare alle stampe il seguito di “Drunk”, ultimo disco a suo nome uscito nel 2017.

“It Is What It Is”, questo il titolo del nuovo LP, dovrebbe uscire il 3 Aprile su Brainfeeder Records, e ha una lista di guest di prim’ordine: dai compagni Flying Lotus e Kamasi Washington, a Lil B, Badbadnotgood, Ty Dolla Sign Steve Lacy e altri.

E proprio con il featuring di Steve Lacy, chitarrista dei The Internet, Thundercat ha deciso di iniziare a farci assaggiare le sue tracce. “Black Qualls”, questo il titolo del primo singolo, di cui possiamo ascoltare l’audio ufficiale.