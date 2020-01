Anna Calvi si dà ai duetti

In linea con una tendenza tra l’antico e il moderno, Anna Calvi reinterpreta alcuni del suo ultimo album “Hunter”, con altri artisti. L’album si intitolerà “Hunted” e uscirà il 6 marzo 2020.

Prima anticipazione è “Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” con il featuring di Courtney Barnett, e se il buongiorno si vede dal mattino, qui siamo a notte fonda: il suono è cavernoso, la canzone non parte e non si capisce davvero perché pubblicare ufficialmente una versione del genere che sarebbe poco utile perfino in un bootleg.

La Barnett non è la sola ospite presente in scaletta: troviamo Julia Holter a contribuire in Swimming Pool, Charlotte Gainsbourg in Eden e Joe Talbot degli IDLES in Wish.

Vedremo, ma siamo molto, molto dubbiosi.

(Paolo Bardelli)