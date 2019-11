Una settimana di incredibili ritorni e performance live indimenticabili. Tutta da rivivere attraversa la nostra Top 7.

7. – “One Fine Day”: David Byrne e i Brooklyn Youth Chorus



David Byrne ha regalato una staordinaria esibizione di “One Fine Day”, singolo estratto dall’album realizzato nel 2008 insieme a Brian Eno “Everything That Happens Will Happen Today”. La performance si è tenuta da Jimmy Kimmel Live! con il supporto del Brooklyn Youth Chorus.

6. – Big Thief live a CBS This Morning: Saturday



I Big Thief hanno presentato live alla Saturday Session della CBS tre brani del nuovo disco “Two Hands” pubblicato dalla 4AD : si tratta della title-track, di “Not” e di “Forgotten Eyes”.

5. – Nuovo video per Thom Yorke



Thom Yorke ha diffuso il video di “Last I Heard (…He Was Circling the Drain)”, canzone tratta dal suo ultimo album solista, “Anima”.

4. – “Happens To The Heart” di Leonard Cohen



Il 25 ottobre è uscito un nuovo singolo di Leonard Cohen dal titolo “Happens To The Heart”, estratto dall’album postumo “Thanks For The Dance” in uscita su Columbia Records e Legacy Recordings il 22 novembre 2019.

3. – FKA Twigs da Jimmy Fallon incanta il pubblico



Magica esibizione di FKA Twigs che da Jimmy Fallon interpreta “Cellophane”, singolo estratto dal nuovo disco “Magdalene”, in uscita l’8 novembre per la Young Turks.



2. – Il ritorno di Neil Young…



1. – …e dei Tame Impala



“It May Be Time” è il primo estratto da “The Slow Rush”, il nuovo disco dei Tame Impala che vedrà la luce il 14 febbraio 2020.