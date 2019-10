Leonard Cohen, “Happens to the Heart”. Il video

Dopo l’uscita del brano “The Goal”, “Happens To The Heart” è il primo singolo ufficiale che anticipa “Thanks for the Dance”, il nuovo album di inediti postumo di Leonard Cohen in uscita il 22 novembre 2019, realizzato grazie all’impegno e alla passione del figlio Adam e di Michael Chaves, con la collaborazione di amici e colleghi che hanno lavorato con Leonard negli anni.

“Thanks for the Dance” non è una raccolta commemorativa di B sides e di tracce scartate, ma un vero e proprio disco, la reale continuazione del lavoro di Cohen effettuata dal figlio Adam.

Erano rimasti dei bozzetti musicali, a volte poco più delle semplici tracce vocali: Leonard al tempo aveva chiesto a suo figlio di portare a termine questo lavoro, e così è stato.

Thanks For The Dance

1. Happens to the Heart

2. Moving On

3. The Night of Santiago

4. Thanks for the Dance

5. It’s Torn

6. The Goal

7. Puppets

8. The Hills

9. Listen to the Hummingbird