Cover Ottobre 2019: FKA twigs

Anticipato da “holy terrain”, brano che ospita un feat. di lusso come quello dell’icona trap Future, ed è stato co-prodotto da Skrillex e Jack Antonoff, il nuovo album di FKA Twigs è già da un paio d’anni uno dei lavori più attesi e agognati. Difficile negare la potenza estetica e il gusto raffinato e d’avanguardia di una delle popstar più affascinanti in quel limbo tra mainstream e underground che è diventato ormai la quintessenza della scena avant-pop europea, e soprattutto inglese.

“Magdalene”, arriva a quattro anni di distanza dall’EP “M3LL155X”, e a ormai cinque dal clamoroso LP1 che l’ha lanciata come una delle artiste contemporanee più interessati e apprezzate. Noi la seguiamo con attenzione praticamente da sempre e non possiamo che attenderci grandi cose dall’album che uscirà il 25 ottobre per Young Turks e tra i vari ospiti può annoverare come co-produttori Nicolas Jaar, Daniel Lopatin (aka Oneohtrix Point Never), Michael Uzowuru e Jeff Kleinman

FKA twigs presenterà l’album anche in Italia, il 29 novembre al Fabrique di Milano (info: Radar Concerti). E chi ha avuto modo di apprezzarla all’ultimo Primavera Sound a tarda notte può garantirvi che le sue performance sono sempre qualcosa di scioccante e ultraterreno.

