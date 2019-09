[Scoutcloud] Evadney : la bellezza della metamorfosi, alla ricerca della propria identità

Foto di Farris Ashraf

I brani di Evadney, già in rotazione su NTS Radio, BBC6 e Soho Radio, sono una piccola rivelazione : l’artista, nato e cresciuto nel Regno Unito da genitori caraibici (la madre è giamaicana, il padre delle Barbados), è autore di due EP – “Sold Love, Sold” e “The Unfurls“ – con una forte personalità, identità sperimentale e allo stesso tempo soul, “spirituale” e fisica.

La Black Acre Records, etichetta di Bristol che ha come motto la frase “Genre? There is no genre”, è – fuor di dubbio – la migliore casa discografica possibile per il musicista di stanza a Brighton ma laureatosi in composizione musicale alla Goldsmiths University di Londra :

“Anchor Me”, “Kisses” e tutti gli altri brani contenuti nei due dischi sfuggono a qualsivoglia etichetta di genere : sono canzoni di ricerca e lotta interiore, di sperimentazione creativa. Pop in parte, soul come sensibilità ed elettroniche come linguaggio sonoro.

Musica in continuo divenire come l’anima artistica (e non solo) di chi la compone.



(Monica Mazzoli)