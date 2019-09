La Top 7 della settimana (#36)

Con settembre tornano le nostre consuete, e speriamo amate, Top 7 settimanali, per riepilogare tutto quello che non bisogna perdersi della settimana appena conclusa.

7. Un nuovo singolo per gli Swans

Vi sono piaciuti il caldo, il sole, il mare, i festivalini e Mambo Salentino dei Boomdabash? Bene, fortunatamente è tutto finito. Ora è iniziato settembre: piove, fa freddo e di conseguenza tornano gli Swans, con un nuovo singolo e l’annuncio dell’uscita dell’album Leaving Meaning il prossimo 25 ottobre.



6. Björk, The Knife e Fever Ray si remixano a vicenda

Amichetti che giocano tra di loro: Björk ha remixato This Country , una traccia di Fever Ray contenuta in Plunge (qui ribattezzata per esteso This Country Makes It Hard To Fuck), mentre sono uscite due versioni di Features Creatures di Björk, una firmata da Fever Ray ed un’altra dai suoi The Knife. Tutto disponibile su Youtube.



5. Devendra Banhart torna in Italia con nuova musica

Questa settimana sono arrivate due liete novelle per i fan di Devendra Banhart: Vivo Concerti porterà il cantautore più hipster del mondo a Milano il prossimo 9 febbraio, e nel frattempo sono arrivati altri estratti da Ma, il nuovo album, come la graziosa Taking a Page.



4. Charli XCX fa il pop del futuro

Si può fare pop che-più-pop-non-si-può e suonare al Primavera Sound? Si può avere un pubblico di ragazzini adoranti ma continuare a produrre musica non scontata e (quasi) avanguardistica? Sì, se si è avanti come Charli XCX, che per questo singolo appena pubblicato collabora con perle del mondo indipendente come Clairo, Yaeji ed il producer AG Cook. Il nuovo album, Charli, grazie alla sua trasversalità non passerà di certo inosservato.



3. The Comet Is Coming again

D’improvviso il jazz piace a tutti ed il sassofonista Shabaka Hutchings giustamente ne approfitta pubblicando nuova musica fotonica con i suoi The Comet Is Coming, a pochi mesi di distanza dall’uscita di “Trust in the lifeforce…”. Il consiglio è di correre a vedere il trio questo autunno nelle prossime date italiane, al Robot Festival di Bologna ed al Club To Club di Torino. Non ve ne pentirete.



2. Grimes ci va di violenza

Finalmente possiamo tornare a parlare di Grimes per della nuova musica in arrivo e non per gossip con imprenditori vari: a quanto pare manca sempre meno alla pubblicazione di “Miss Anthropocene“, album anticipato dal video del singolo “Violence” in cui la visionaria artista canadese balla e legge “L’Arte della Guerra” di Sun Tzu.



1. JPEGMafia collabora con gli Injury Reserve ed i Code Orange

JPEGMafia è l’uomo copertina di settembre qui a Kalporz, un mese in cui il rapper sembra particolarmente impegnato. In attesa della pubblicazione del nuovo All My Heroes Are Cornballs il prossimo 13 settembre, è appena stata pubblicato un futuristico crossover che vede coinvolti lui, il trio hip hop Injury Reserve e la band metal Code Orange in cabina di regia. Un aperitivo veramente gustoso.