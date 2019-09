La Top 7 della settimana (#37)

Come ogni weekend, ripercorriamo insieme tutto ciò che non vi sareste dovuti perdere in questa settimana di musica.

7. Warp Records recupera un brano dei Boards of Canada mai pubblicato prima

Quest’anno Warp Records festeggia trent’anni dalla nascita pubblicando un esclusivo boxset in cui troviamo raccolte alcune tra le più rare esibizioni live in radio di Aphex Twin, Bibio, Oneohtrix Point Never e Mount Kimbie. Per quanto riguarda i Boards of Canada, è stata recuperata la Peel Session del ’98, al quale interno era presente anche “XYZ”, brano mai edito per via di questioni di licenze legate ai sample.

6. Terzo singolo e primo video dal nuovo disco dei DIIV

Continua a crescere l’hype dietro il nuovo disco dei DIIV, “Deceiver”, in uscita il 4 ottobre. Dopo “Taker” e “Skin Game”, “Blankenship” mostra sicuramente un’evoluzione nel suono del gruppo guidato da Zachary Cole Smith.



5. L’esibizione di Clairo all’Ellen Show

Avevamo già parlato di Clairo la scorsa settimana a proposito del nuovo album di Charli XCX, nel quale troviamo una collaborazione proprio con l’artista americana e Yaeji in “February 2017”. Per l’Ellen Show, Clairo ha cantato “Bags”, tratta dal suo ultimo disco, “Immunity”, uscito lo scorso agosto.



4. Danny Brown vuole solo stare tranquillo

3. Un biondissimo Tyler The Creator

2. Princess Nokia vince “Miss S.H.I.T.” nel suo nuovo video

1. Gioca a nascondino con i supergiovani Wilco

Per il decennale di “Yankee Hotel Foxtrot” abbiamo dedicato un intera giornata, il #WilcoDay, alla band di Jeff Tweedy. Continuiamo oggi con questo nuovo video, uscito un giorno prima del nostro Wilco Day, nel quale vediamo i nostri giocare una partita di nascondino particolarmente impegnativa.