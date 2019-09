Club 2 Club, ecco tutti i nuovi annunci del festival

50 giorni dal Club to Club e nuovo round di annunci per il festival, che ormai è una vera istituzione della stagione autunno/inverno. I nuovi artisti in line-up comprendono Romy [The XX] [Debutto Ed Esclusiva Italiana], Sophie [Esclusiva Italiana], ?, Blinky, Haunter Records: Heith & Sense Fracture, Jackie—Hundebiss, Mana, Spiritual Sauna: Rapala700 & Virginia W. e Stump Valley.

Il festival toccherà, dal 30 ottobre al 3 novembre, location in tutta la città di Torino: dagli spazi rinnovati delle Officine Grandi Riparazioni alla maestosa Reggia di Venaria passando per i padiglioni post—industriali del Lingotto e oltre al block party domenicale.