Kalporz x Sparks, la playlist di FAT FAT FAT Soundsystem

Ci prepariamo nel migliore dei modi a Sparks, il festival elettronico organizzato a Putignano, in provincia di Bari, dal 23 al 25 agosto.

E ci prepariamo con un Sound System grossissimo.

“Quella che abbiamo pensato è una playlist ispirata al viaggio per arrivare in Puglia” – ci dicono quelli di FAT FAT FAT Soundsystem – e proseguono: “Nelle dieci tracce che abbiamo scelto tra i nostri scaffali, potrete trovare il calore, ed il nostro amore per quella che riteniamo musica con un certo valore aggiunto. Ci vediamo venerdì per fluttuare tra l’house, la disco, la techno, il funk e tutto ciò che per noi ha un’anima”.

Rappresentanti di una delle più consolidate realtà del clubbing italiano Fat Fat Fat Soundsystem si esibirà a Sparks nella giornata di venerdì 23 agosto.

Il sound system è l’espressione musicale dell’idea alla base del festival omonimo, tra i migliori emersi in Italia negli ultimi anni. Profondamente radicate nella club culture, le loro trame sonore sono segnate da una religiosa dedizione al vinile. Estetica di stampo old school e visioni futuristiche, piene di amore e armonia. E grasse-grassissime, ovviamente.

Ecco la playlist:



Con questi auspici siamo ancora più impazienti di sentirli suonare nella giornata di

inaugurazione del festival, venerdì 23 agosto, assieme a Moses Boyd, nuova stella del jazz inglese e il super-talento olandese di Jameszoo.

Come detto siamo media partner della sesta edizione di SPARKS, il festival dedicato agli incontri virtuosi tra antiche tradizioni e futuro delle arti. Tanti i concerti, le installazioni, i laboratori per grandi e piccini, senza trascurare le molte proposte legate al cibo di qualità a KM0.

Recupera qui il nostro speciale.

Segui l’evento per tutti gli aggiornamenti e gli orari.