Thom Yorke, il nuovo album fra una settimana

C’erano stati dei rumors nei giorni scorsi, ma come al solito Yorke (e i Radiohead) sorprendono alquanto con questi annunci “a ridosso”.

Thom Yorke pubblicherà il suo nuovo album “ANIMA” fra una settimana, il 27 giugno, alle 00:01. Seguirà la pubblicazione su CD e vinile venerdì 19 luglio.

Abbinato all’album, un cortometraggio: si intita sempre “ANIMA” e sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dalle ore 9.00 del 27 giugno. Nel cortometraggio, realizzato da Paul Thomas Anderson, saranno presenti tre brani tratti dal nuovo album di Thom.

“ANIMA” è stato scritto da Thom Yorke e prodotto dal fidato e insostituibile Nigel Godrich. L’album contiene 9 brani, più una bonus track presente esclusivamente nella versione in vinile. ANIMA sarà disponibile su CD, doppio vinile nero, doppio vinile arancione in edizione limitata e in versione deluxe in doppio vinile arancione 180g heavyweight con un libro di 40 pagine che include i testi e dei disegni a matita realizzati da Stanley Donwood e Dr Tchock.

Questa è la tracklist:

Traffic

Last I Heard (…He Was Circling The Drain)

Twist

Dawn Chorus

I Am A Very Rude Person

Not The News

The Axe

Impossible Knots

Runwayaway

La bonus track (“Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming”) sarà disponibile esclusivamente sulla versione in vinile.