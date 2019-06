Alla scoperta del Typo Clan: 7 brani che hanno ispirato “Venice Pitch”

Daniele Pasotti e Manuel Bonetti vengono da Brescia e hanno dato vita al Typo Clan ormai quattro anni fa. A partire dal 2015 infatti i due musicisti e producer hanno avviato il loro percorso di “formazione” e sperimentazione attraverso le coordinate del nu soul e del funky, ma con un chiaro background black e hip hop. Due dei loro punti di riferimento contemporanei sono infatti Gorillaz e Jungle. Il 10 maggio è uscito su Vulcano l’EP “Venice Pitch”, co-prodotto da una nostra vecchia conoscenza (Bruno Belissimo) e registrato tra Bologna, Milano e la loro città al fianco di Marco Caldera e Mario Conte. Seguito del debut-album “Standard Cream”, pubblicato nel gennaio del 2018, l’EP mette in luce il respiro internazionale e la proposta molto fresca ed eclettica del Typo Clam che si presenta per noi a partire da 7 tracce che hanno ispirato le loro ultime produzioni e la loro carriera musicale.

1. Sudan Archives, “Come Meh Way”



Pezzo di un paio di anni fa, ma per noi recentissimo e siamo in fissa

ormai da un mesetto. Quel loop di violino vorremmo averlo avuto noi tra

le mani 🙂

2. Jungle, “Time”



I Jungle hanno influenzato tantissimo la nostra produzione musicale e il

nostro immaginario visivo. L’idea di Clan è nata anche grazie a loro e

ai video del primo album. Proprio da lì è preso Time, video e pezzo

migliore per quanto ci riguarda.

3. Childish Gambino, “This Is America”



Il pezzo è incredibile: semplice, diretto, potentissimo. Ma lo mettiamo

in questa selecta perché il video ha avuto un grande impatto nella

stesura e produzione dei nostri ultimi 3 video, usciti insieme al nostro

ultimo EP.

4. Nicola Cruz, “Cumbia Del Olvido”



Abbiamo scoperto Nicola Cruz un paio di anni fa e tutto il disco Prender

el Alma rientra in un grande filone di musica strumentale che ha

cambiato molto il nostro modo di approcciare la musica soprattutto

nell’ultimo anno. La qualità di tutta la produzione è pazzesca e questo

pezzo in particolare è fisso nella nostra playlist dal primo ascolto.

5. Oddisee, “That’s Love”



Oddisee è stato tra i primi concerti visti insieme e forse il migliore

per ora. L’idea di rap suonato è una cosa che ci ha sempre affascinati

molto e che si ritrova molto nella musica del Clan. Questo pezzo lo

scegliamo perché i campioni di fiati ci fanno sempre volare

6. Beck, “Wow”



Beck è la prova che invecchiare non è poi così brutto. I suoi primi

dischi, soprattutto “Guero”, per noi sono le radici. Il tempo passa ma lui

continua ad avere stile e continua a saper scrivere e arrangiare

singoloni cool come questo.

7. Anderson .Paak, “Come Down”



Altro grandissimo concerto visto insieme, cantante, musicista e showman

pazzesco. Uno dei nostri preferiti in circolazione ora.

Il mix di generi che propone Anderson .Paak è mooolto simile a quello

che cerchiamo di fare noi. Di questo pezzo ci siamo innamorati

soprattutto per il live a Tiny Desk.