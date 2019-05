Top 7 della Settimana (#18,2019)

Solo per raccontare questa settimana e per districarsi, in modo completo, tra le uscite, i fatti e i fatterelli avrei bisogno di una top 199219, noi però a Kalporz siamo fortemente temerari e ci proviamo comunque con una bella (si spera) top 7.

7. “Hairpin Turns”: come si fa a non iniziare la top 7 con i The National?

6. Palehound- una scommessa/scoperta infrasettimanale

5. Il “gioco” del trono

4. Il Tiny Desk Concert di Laraaji

3. Il ritorno dei Vampire Weekend

2. Passione Protomartyr

1. Big Thief, unici e assoluti