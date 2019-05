James Ferraro annuncia il nuovo disco Requiem for Recycled Earth

In un’ipotetica lista dei musicisti più rappresentativi di questa decade, non potrebbe mai mancare il nome di James Ferraro. L’instancabile musicista elettronico che ha stravolto il corso di questi anni grazie a nuovi modi di intendere i suoni ha appena annunciato un nuovo disco, “Requiem for Recycled Earth”, che sarà il primo di una serie di un’opera più grande in quattro parti.

Il disco, in uscita domani su Bandcamp, viene definito dallo stesso artista “un’opera di 57 minuti sull’ecocidio e una separazione dal pianeta”, ponendosi come primo capitolo di un’ “enorme epica del declino della civilizzazione umana”.

L’ultima uscita di Ferraro è datata 18 Maggio 2018, quando uscìcon l’ep digitale (poi distribuito in cassetta) “Four Pieces For Murai”