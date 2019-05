Andrea Belfi, Laura Agnusdei e Pieralberto Valli a Ipercorpo

Andrea Belfi, Pieralberto Valli e Laura Agnusdei saranno gli ospiti musicali della XVI Edizione di IPERCORPO, il Festival Internazionale delle Arti dal Vivo di Forlì a cura di Città di Ebla nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giacomo del complesso dei Musei San Domenico di Forlì , nelle serate di giovedì 30 maggio e venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno.

Appena selezionato da Thom Yorke dei Radiohead e dagli altri due componenti del progetto Tomorrow’s Modern Boxes come artista di supporto nel tour europeo , il batterista e compositore veronese di stanza a Berlino Andrea Belfi da oltre un decennio porta oltre confine le sue instancabili esplorazioni nel mondo dell’elettro-acustica, tra ambient, trame elettroniche sperimentali e un gusto percussivo ricco di sfumature sempre imprevedibili. Andrea Belfi sarà sul palco del San Giacomo giovedì 30 maggio alle 22.

La musicista bolognese Laura Agnusdei (dal vivo venerdì 31 maggio alle 23) già membro dei Sex With Giallone e turnista dei Julie’s Haircut, nasce come sassofonista, ma dopo il trasferimento a L’Aia, in Olanda, ha spostato i confini della sua ricerca elettroacustica verso territori psichedelici ed elettronici. Il suo progetto solista esplora le possibilità della composizione elettroacustica, con il sax che diventa voce narrante in atmosfere emotivamente instabili e spesso votate all’improvvisazione.

Testi profondi e ricercati, piano, voce, elettronica, aperture orchestrali, panorami sempre oscuri e inquieti, tra storie d’amore “che raccontano di isole sommerse” e “linee d’ombra che segnano il passaggio tra la luce e la sua assenza”. A due anni dall’uscita dell’ottimo “Atlas” (2017), primo album a nome Pieralberto Valli post-Santo Barbaro, l’autore, scrittore e compositore forlivese ha annunciato a inizio 2019 il suo nuovo ambizioso progetto, “NUMEN”, un disco lungo un anno fatto di quindici brani svelati nel corso dell’anno e accompagnati ciascuno da un video. Pieralberto Valli sarà di scena al San Giacomo prima di Laura Agnusdei alle 22 di venerdì 31 maggio.

In questa edizione, nell’ultimo weekend di maggio arricchisce la sua programmazione con tre esibizioni dal vivo e un progetto inedito, AUDIARIO, a cura di Davide Fabbri ed Elisa Gandini, una proposta auditiva tra field-recordings e diario che chiuderà il weekend musicale del San Giacomo sabato 1° giugno.

IPERCORPO da quattordici anni porta nel cuore di Forlì teatro, danza, arti visive e ovviamente musica, nella sua declinazione più sperimentale allineata alla ricerca e ai suoni delle avanguardie internazionali.

Il tema di questa sedicesima edizione è LA PRATICA QUOTIDIANA, un concept e un titolo che nasconde un pericolo. Il diktat generalizzato è legato alla velocità costante del cambiamento, al ribaltamento immediato delle idee, dei metodi, degli sguardi. La cloaca comunicativa ha fame di strategie sempre nuove e in costante accelerazione. Dunque quale valore può avere una pratica quotidiana? Siamo in grado di poterla esperire davvero? Oppure dobbiamo arrenderci all’imperativo della interruzione e della distrazione da qualunque cosa? Anche da noi stessi.

La sedicesima edizione di Ipercorpo in ASCOLTO si apre così, con domande, idee, parole da riordinare secondo criteri che possano identificarsi come benedettini: in piena Regola o nella pienezza del suo compiersi.