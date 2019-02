The Long Ryders di nuovo in sella

Dopo Dream Syndicate e Rain Parade un altro peso massimo del Paisley Underground torna alla ribalta delle cronache musicali con un nuovo album: The Long Ryders. La band guidata dai songwriter Sid Griffin e Stephen McCarthy ha infatti annunciato la pubblicazione per venerdì 15 Febbraio di “Psychedelic Country Soul”, realizzato in soli otto giorni con l’aiuto del veterano Ed Stasium (già con Ramones e Talking Heads) e le backing vocals delle concittadine Bangles.

“Greenville” è il primo estratto del disco in uscita per Cherry Red – che ha curato le ristampe dei loro capolavori “State Of Our Union” e “Two-Fisted Tales”. I losangelini saranno in Italia per tre date:

19 Aprile – Auditorium -Toscanini, Chiari

20 Aprile – Teatro Impavidi, Sarzana

21 Aprile – Bronson, Ravenna