Il nuovo singolo per M¥SS KETA è “Main Bitch”

E’ sempre lei, ma musicalmente è evoluta in zona trap. Il nuovo singolo di M¥SS KETA, “Main Bitch”, anticipa il suo prossimo progetto di cui non si sa ancora nulla e porta alla chitarra la nostra beniamina Giungla (già anche Editor For A Day per Kalporz) per una piccola parte finale.

La Miss sarà impegnata in un tour che porterà uno show in Italia ed Europa. Queste le prime tappe:

– 16 Febbraio Parigi, Petit Bain

– 28 Marzo Lisbona, Mil

– 30 Marzo Torino, Spazio 211

– 5 Aprile Firenze, Viper

– 6 Aprile Como, Marker – Teatro Sociale di Como

– 20 Aprile Bucharest, Rokolectiv Festival

– 27 Aprile Roncade (TV), New Age

– 30 Aprile Roma, Monk

– 10 Maggio Bologna, Locomotiv

More TBA

foto qui sopra e in home di Giorgio Lamonica per Kalporz