La band palestinese Dam esce su Cooking Vinyl

Stanchi delle polemiche su Mahmood e sulla musica “araba” che fa così arrabbiare i “sovranisti”? Allora beccatevi direttamente una band palestinese che spacca, i Dam.

“Emta NjawzaK Yamma” è il primo brano estratto da “BAN HAANA WA MAANA”, il nuovo lavoro della band palestinese dei fratelli Nafar e l’amico Mahmoud Jreri, in arrivo il 7 giugno per Cooking Vinyl. E’ il loro terzo album ed il primo per l’etichetta inglese.

I DAM sono un gruppo socialmente impegnato e cantano prevalentemente in arabo affrontando argomenti che variano dall’occupazione israeliana alla protesta verso il proprio governo, passando dai diritti per le donne e la povertà nel loro paese.