Julia Holter “incontra” Jodorowsky nel suo nuovo videoclip

Julia Holter ha condiviso un nuovo e surreale videoclip per il brano “Les Jeux To You”, estratto dall’album dello scorso anno, Aviary.

La canzone racconta “una ricerca di compassione e umiltà in un mondo in cui sembra che l’empatia sia sempre messa alla prova”.

La regista del video, Geneva Jacuzzi, si è ispirata al film artistico di Alejandro Jodorowsky del 1968 “Fando Y Lis”.

“Dopo aver sentito “Les Jeux to You”, le immagini di Fando Y Lis, un film che mi ha sempre perseguitato, mi hanno inondato la mente”, ha spiegato la regista.

In estate l’artista sarà in Italia il 23 giugno al Magnolia (Milano) e il 24 giugno al Cortile del Castello Estense (Ferrara).

La complessità dell’autodistruzione di una relazione, è un tema che si sposa perfettamente con la canzone e le immagini. Julia Holter e il suo team meraviglioso continuano, anche a distanza di mesi, a stupire.