I Wilco sono tornati in studio

I Wilco sono al lavoro. La band di Chicago è ufficialmente rientrata in studio, dopo un periodo di pausa di oltre due anni.

Jeff Tweedy ha concluso da poco il suo tour in solo per il disco WARM, ma prontamente è arrivata su Instagram una prima importante rivelazione sul nuovo lavoro con un frammento che mostra Pat Sansone in un momento di “test” di suono del rullante.

Il nuovo, probabile, disco seguirà “Schmilco”, uscito nel 2016. Per ora è ancora molto presto per avere altre informazioni ma potete vedere la curiosa clip qui: