Thom Yorke, cinque date in Italia

Thom Yorke torna in Italia, accompagnato dal fedelissimo amico, producer e collaboratore Nigel Godrich per cinque date: il 16 luglio in Piemonte a Barolo al Collisioni Festival, il 17 luglio a Codroipo (Udine) per il Villa Manin Estate, il 18 luglio al Ferrara Sotte le Stelle, il 20 luglio a Perugia per l’Umbria Jazz e il 21 alla Cavea dell’Auditorium per il Roma Summer Fest.

I biglietti saranno disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 25 gennaio.

Reduce dalla realizzazione della colonna sonora di Suspiria, Thom Yorke ha appena messo online il video della “full Suspiria solo session” registrata all’Electric Lady Studios di New York.