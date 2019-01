Nel 2019 tornano i Ladytron

Cosa ci porta questo 2019? Innanzitutto la notizia del ritorno dei Ladytron dopo 7 anni (l’ultimo album era “Gravity The Seducer”).

Il prossimo 15 febbraio il quartetto elettropop Ladytron pubblicherà l’omonimo sesto album per la loro Ladytron Music via !K7. “Ladytron” segue la pubblicazione dei due singoli, ‘The Island’ e ‘Animals’, che avevano anticipato la ripresa dell’attività della band dopo sette anni di silenzio.

Nell’album è presenta anche il contributo di Iggor Cavalera (Sepultura/Mixhell/Soulwax) alla batteria.

TRACKLISTING:

1. Until The Fire

2. The Island

3. Tower of Glass

4. Far From Home

5 Paper Highways

6. The Animals

7. Run

8. Deadzone

9. Figurine

10. You’ve Changed

11. Horrorscope

12. The Mountain

13. Tomorrow Is Another Day