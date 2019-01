MIRA CALIX, “Utopia EP” (Warp, 2019)

Mira Calix, producer sudafricana di stanza a Londra, torna a pubblicare un EP in grande stile per Warp, una decina d’anni dopo l’ultima pubblicazione con la storica etichetta inglese, sempre attenta alle derive più sperimentali all’approccio elettronico.

Nonostante il suo lavoro fosse improntato negli ultimi anni sempre di più alla ‘musica applicata’ (cinema, teatro, installazioni) e all’utilizzo di suoni concreti, con “Utopia” torna ad esplorare territori puramenti elettronici ed elettroacustici, in una sorta di chill-IDM adatto ai preserata di chi tra voi lettori si trova a suo agio tra ritmiche cervellotiche e linee melodiche sghembe.

Il singolo che ha anticipato l’uscita del 10”, “rigthclick”, è uno di quei pezzi che stupiscono al primo ascolto e convincono al secondo, e trova forza anche nello splendido video realizzato da Adam Thirlwell in cui viene filmata l’incessante coreografia eseguita dalla performer Lily McMenamy. Nei restanti tre pezzi prosegue l’esplorazione delle possibilità sonore legate soprattutto all’uso delle batterie e della voce, strumento prediletto della Calix come si evince anche da diversi lavori precedenti (a tal proposito, recuperare il precedente “One Lighted Look For Me” del 2018, lavoro corale per voci).

Un’uscita interessante, sulla quale soffermarsi per approfondire un percorso che non può passare inosservato.



70/100

(Matteo Mannocci)