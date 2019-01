Angelo De Augustine ancora in studio con Sufjan Stevens

Angelo de Augustine è tornato a suonare con Sufjan Stevens nei Reservoir Studios di New York. “You Needed Love, I Needed You” farà parte del disco Tomb ed è la quinta traccia pubblicata prima dell’uscita ufficiale del disco: dopo il singolo “Time” e le canzoni “Tomb”, “Kaitlin” e “Somewhere Far Away From Home”.

Tomb è un disco che vuol far cadere il velo di Maya di anni di tradimenti, delusioni o amori perduti, ma in questa parola c’è una ricerca di rinascita: “Nel corso della nostra vita seppelliamo molte cose morte nei nostri cuori e nelle nostre menti”- ha detto Angelo- “Noi speriamo che rinascano come qualcosa di bello da vedere per il mondo”.

Qui potete vedere il video girato a NY, in modo da prepararvi ancora di più a questa svolta sonora del cantautore americano: