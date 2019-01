Graeme James, folk salvifico

E’ un oneman-band, e si esibisce con tutto l’armamentario con l’aiuto di un pedale loop dal quale gestisce violino elettrico, chitarra, basso, baritono, ukulele, mandolino, armonica, percussioni e beat boxing.

Lui è il cantante, compositore e polistrumentista neozelandese Graeme James che ci offre un folk sollevato, quasi salvifico.

Il suo disco di debutto uscirà su Nettwerk The Long Way Home il 25 gennaio 2019, anticipato dal singolo godibilissimo “The Times Are Changing”. E’ stata una brutta giornata? Graeme James può aiutare a svoltare umore.