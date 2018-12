William Tyler, “Call Me When I’m Breathing Again”

Il chitarrista William Tyler, che vanta la presenza in progetti come Silver Jews e Lambchop, si sta preparando per l’uscita di “Goes West”, seguito del primo LP strumentale “Modern Country” del 2016. “Call Me When I’m Breathing Again” è il nuovo singolo suonato in featuring con Meg Duffy.

I due usano la chitarra come una vera estensione delle loro nuove esperienze vissute a Los Angeles, città in cui tutti e due gli artisti si sono trasferiti da qualche anno.

Il nuovo album uscirà il 25 gennaio tramite Merge.

Guarda il video della performance live di “Call Me When I’m Breathing Again” di Tyler e Duffy qui sotto.