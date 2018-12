Nicola Guerra Awards 2018

Anno molto intenso per il sottoscritto questo 2018. Per la seconda volta padre, con conseguente riorganizzazione della vita tutta. Lavoro, impegni, responsabilità. Ma anche amore che si moltiplica e che va a trovare linfa vitale nella famiglia, ovvio, ma anche nelle passioni. Su tutte la musica (un po’ meno nei fumetti, film e libri che mi riprometto di recuperare nelle prossime vite a disposizione) che mai come quest’anno ho ascoltato nei ritagli di tempo. Di notte, all’alba, nelle poppate, nella contemplazione e nella rinnovata voglia di condivisione con l’esterno. La mia classifica, come ogni anno, parla di me. E non potrebbe essere altrimenti. Perché quello che siamo non è solo quello mangiamo. Il fisico ha bisogno di energia. L’anima di cultura, ma anche di un po’ di chitarre. Buone feste a tutti.

IL VECCHIO E IL NUOVO

Low – Double Negative

Sonorizzare il presente disturbato.



Daniel Blumberg – Minus

Un esordio perfetto. Inquieto e poetico allo stesso tempo.

Damien Jurado – The Horizon Just Laughed

Dopo una trilogia da pelle d’oca, il nostro eroe torna al folk. Disco personalissimo.

Spiritualized – And Nothing Hurt

Ascolto “A Perfect Miracle” ogni sera da quando il disco è uscito (tuttora è così) perché mia figlia grande la associa ad una ninna nanna. Miracolo, davvero.

Okkervil River – In the Rainbow Rain

Per la tripletta iniziale “Famous Tracheotomies”, “The Dream And The Light” e “Love Somebody” ci sono gruppi che darebbero un braccio. O forse qualcosa di più. Bentornati Okkervil River

LE QUOTE ROSA (mai troppe)

Adrianne Lenker – Abysskiss

Lo scorso anno il secondo disco dei Big Thief mi aveva letteralmente stregato. Questo disco in solitaria della voce Adrianne ha avuto lo stesso effetto. Magico. Sul podio.

Jennifer Castle – Angels of Death

Più lineare di Pink City ma pieno di canzoni tradizionali ma bellissime.

Brigid Mae Power – The Two Words

In tempi bui l’opzione migliore è quella di rifugiarsi nella bellezza. Irlanda is not only Kerry.

Snail Mail – Lush

Quanto può essere devastante la giovinezza? Mi ci sono rivisto, specchiato e poi riconosciuto in queste canzoni rock che tremano al vento. Sul podio.

Hilary Woods – Colt

Ancora Irlanda. Sacred Bones marchio di fabbrica per sonorità spettrali alla Twin Peaks. Voce angelica e gelo tutto intorno.

Courtney Barnett – Tell Me How you Really Feel

La storia d’amore continua…

Tune-Yards – I Can Feel You Creep Into My Private Life

Merrill Garbus e Nate Brenner nella nuova visione di Collage-Art-Pop. Tutto più a fuoco. Tutto più divertente.

Mattiel – Mattiel

Uscito nel 2017 in US ma distribuito in Europa ad inizio 2018, questo debutto di Atina Mattiel Brown da Atlanta è per gli orfani di un certo rock 60-70 con canzoni memorabili.

Gaye Su Akyol – Istikrarli Hayal Hakikattir

Scoperta da poco ed è già amore. Quest’anno un harem musicale per me. Turchia fra tradizione e contaminazione pop.

L’AMORE CHE CRESCE E SI MOLTIPLICA

Oneida – Romance

Cosa dire di più su questo gruppo che, anche quando non alza l’asticella, riesce a licenziare lavori sempre a livelli altissimi? Romanzo d’amore.

Mount Eerie– Now Only

Si può superare un dolore fortissimo. Lo so per certo come lo sa bene Phil Elverum. Dolente ma con sprazzi di luce che guardano al cielo.

Drinks – Hippo Lite

La vita moderna logora. L’isolamento rigenera. Cate Le Bon e Tim Presley nel Sud della Francia hanno trovato un luogo bucolico per dedicarsi alla scrittura di ” Hippo Lite”. Disco alieno, straniante, minimale e magico. 35 minuti di solitudine “rigenerativa” che rallentano il frenetico odierno vivere.

LE STELLE (da guardare più spesso)

Jon Hassell – Listening To Pictures

Incredibile che questa musica “oltre” sia stata scritta concepita e suonata da un ottantenne. Jazz ed elettronica che guardano le stelle…splendido.

Lonnie Hollie – Mith

Musica aggressiva, vitale, poetica, libera e difficilmente catalogabile che si snoda in quasi 80 minuti intensi e toccanti. Sul Podio, al numero uno, impossibile da scalzare.

Idris Ackamoor & the Pyramids – An Angel Fell

Bruce Baker, classe 50. Sax, voci, cori, fiati. Musica che vola alto.

Hailu Mergia – Lala Belu

Taxista per vivere, musicista per (farci) sognare.

Mind Over Mirrors – Bellowing Sun

Elettronica dall’animo freak.

L’ITALIA CHE VORREMMO

Lay Llamas – Thuban

Disco che prende la storia (musicale) partendo dalla Germania cosmica di fine 70 e arriva nell’Africa nera contaminata dall’elettronica passando per la new wave inglese che si rianima di colpo. E L’Italia, direte voi, cari affezionati al concetto di nazione? C’è eccome. Ma non nella rima di cuore, non nel sussurrare la lingua di Dante, non nello strimpellare un mandolino.

Riccardo Sinigallia – Ciao Cuore

Attribuiamo il significato vero di “Ciao Cuore” e constatiamo la grandezza di un artista che parla solo attraverso la sua musica e i suoi testi. Ciao Cuore, non c’è concorrenza.

Lame – Alone and Alright

«Il rock’n’roll è per tutti. Solo che tutti sono coinvolti in altro»

Al Doum and the Faryds – Spirit Rejoin

Sono anni che batto su sto gruppo. Forse è la volta buona?

Heroin in Tahiti – Casilina Tapes 2010-2017

Saluto finale o compendio delle puntate precedenti? In queste outtake tutta la ricerca del duo romano.

IL ROCK (con le chitarre)

Beechwoods – Songs from the Land of Nod / Inside theFresh Hotel

Se qualcuno mette pantaloni più stretti dei miei, usa colori sgargianti, si immola per la causa del rock’n’roll bevendo più alcool che acqua, allora questo mondo non è proprio tutto da buttare. Ennesimo gruppo sfigato e giovanissimo da amare alla follia.

Cloud Nothing – Last Building Burning

Questa volta la rabbia ha superato la ragione. Inversione di tendenza rispetto a “Life Without Sound”, sicuramente dovuta all’istinto di comunicazione.

The Lavender Flu – Mow The Glass

Chitarre ora liquide ora aggressive. In The Red non sbaglia mai.

Rolling Blackouts Coastal Fever – Hope Downs

Melodie cristalline ad alto voltaggio dalla terra dei canguri.

The Beths – Future Me Hates Me

“Papà, mi metti quella delle femmine sempre uguale”? Parte “Great No One” e la testa oscilla, la melodia rimbomba, la stanchezza scompare.