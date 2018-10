Cover Ottobre 2018: PUCE MARY

Dopo cinque album su Posh Isolation, Puce Mary pubblica il suo album su PAN, la label berlinese del visionario Bill Kouligas che ha dato spazio ad alcune degli artisti più innovativi, e da noi più apprezzati, del panorama techno contemporaneo (Lee Gamble, Objekt, M.E.S.H., Helm, Errorsmith, Amnesia Scanner).

La ventinovenne artista noise/industrial danese Frederikke Hoffmeier aka Amphetamine Logic aka Puce Mary è cresciuta nella scena underground di Copenhagen che ruota attorno alla label fondata da Loke Rahbek e Christain Stadsgaard (il giro è quello di Iceage, Puce Mary, Croation Amor, Lower e Lust For Youth) e si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie alle sue performance molto intense e a loro modo estreme.

Il nuovo album, in uscita il 5 ottobre, si intitola “The Drought” è ispirato all’immaginario letterario di Charles Baudelaire e Jean Genet e manifesta, nelle parole di Frederikke”, il costante conflitto dell’uomo verso la propria propria conservazione.

IL disco è stato anticipato da “Red Desert”, convulsa e tetra pièce industrial ispirata al capolavoro di Michelangelo Antonioni.

