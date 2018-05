[Sunday Breakfast] Massaggiare le meningi

Una canzone “polleggiata” per dare il mood giusto alla domenica. Una domenica mattina “polleggiata”, chiaramente.

Spesso la domenica, il giorno che si piazza tra i bagordi del sabato sera e lo shock del lunedì mattina, è utile per rimettersi in sesto, fare qualche bilancio, permettersi di sfruttare tempi più lunghi. Ma anche lasciarsi coccolare, e sinceramente conosco pochi dischi che riescono a massaggiare le meningi come “Pavillion of Dreams”. Fatelo partire e perdetevi nell’impalpabilità del riposo.

(Bube Mannocci)