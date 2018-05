La nuova regina del pop italiano torna a Bologna per la terza volta in meno di un anno ed è accolta da una schiera di affezionati sempre più calda e nutrita. Fresca della pubblicazione di “Una vita in capslock” su Universal Music/La Tempesta Dischi, M¥SS KETA ha incendiato il Locomotiv con un set potente, a tratti oscuro e molto da clubbing.

