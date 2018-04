M¥SS KETA, Santii, LIM, Young Signorino a Radar Festival

Radar Festival, dopo aver osato con tanti nomi nuovi e contemporanei che difficilmente passano tutti assieme in un festival italiano (o che non ci sono mai passati!), ha confermato gli altri italiani che si uniscono al già confermato Populous nel weekend di venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno. Al Parco Idroscalo di Milano, arriveranno infatti la nuova indiscussa regina del pop italiano che non bada a compromessi, M¥SS KETA, che ha appena pubblicato “UNA VITA IN CAPSLOCK”, affiancata da una serie di producer d’eccezione quali Rocco Rampino (aka Congorock), lo stesso Populous, Riva e addirittura gli Zeus (leggi la nostra intervista).

Con lei, nella seconda giornata dell’evento, anche il duo pop elettronico Santii che guarda più di tutti gli altri connazionali all’R&B internazionale e di recente ha pubblicato i primi due singoli del nuovo album con guest del calibro di Rejjie Snow e Supah Mario.





Tra le altre aggiunte la sofisticata vocalist e producer L I M, la trap destrutturata e dadaista del controverso rapper romagnolo Young Signorino, le divagazioni tra Morr Music e psichedelia Brooklyn anni Zero di Sequoyah Tiger e Venerus, promettente vocalist R&B che si ispira agli scenari di Frank Ocean.





Questo il cast aggiornato delle due serate:

8 giugno: SAMPHA, YUNG LEAN, THE BLACK MADONNA, ABRA, PALE WAVES, CAKES DA KILLA, POPULOUS & FRIENDS, BAD GYAL, SEQUOYAH TIGER, L I M, VENERUS

9 giugno: CHARLOTTE GAINSBOURG, YOUNG FATHERS, SUPERORGANISM, SOPHIE, KELLY LEE OWENS, FATIMA AL QADIRI, RINA SAWAYAMA, MAVI PHOENIX, MYSS KETA, YOUNG SIGNORINO, SANTII

Info e aggiornamenti sull’evento ufficiale di Radar Festival.

Abbonamenti e daily ticket in vendita su:

DIY Ticket Ticketone.

Abbonamento: 65€ +dp / Daily Ticket: 38€ +dp