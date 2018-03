Santii e Rejjie Snow insieme con “OUTSIDER”

I due componenti del progetto oggi noto come Santii ci tengono molto ad accontonare il loro vecchio nome. Per questo motivo non vi diciamo chi erano, anche se molto probabilmente l’avrete capito (basta andare sulla pagina Facebook o seguirli su Instagram per farsi una vaga idea sul loro passato). Ciò che conta è che nel primo singolo a nome Santii sono affiancati da Rejjie Snow, una delle promesse del rap contemporaneo, nato e cresciuto in Irlanda e che molti hanno accostato, per il flow baritonale, a Tyler, The Creator. Reduce da date in apertura a Kendrick Lamar, Flying Lotus e Madonna, il 24enne irlandese sarà in Italia con Wiki dei Ratking (e con il progetto Santii in apertura) mercoledì 4 aprile al Locomotiv di Bologna e giovedì 5 aprile al Magnolia di Milano. Il suo primo album, “Dear Annie”, è stato prodotto insieme a Kaytranada, Cam O’bi (già al lavoro con Vic Mensa, Sza, Chance The Rapper) e Rahki (Kendrick Lamar, Eminem)

Il frutto di questa inedita collaborazione si chiama “OUTSIDER” e guarda al pop europeo e internazionale contemporaneo, tra fascinazioni PC Music e andature R&B.

Si parla sui loro canali social di primo episodio, quindi è lecito aspettarsi nuove uscite nelle prossime settimane.