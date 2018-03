Reverso Festival a Milano

Sabato 24 marzo 2018 si terrà la quarta edizione di Reverso Festival, evento dedicato alla disco music italiana.

Mantenendo la caratteristica free entry quest’anno il focus è su Milano e sulla sua produzione musicale, oltreché sugli immancabili, ma sempre sulla cresta dell’onda, anni 80.

Tra le mura di Santeria Social Club in consolle dalla moderna interpretazione di Massimiliano Pagliara, alla retrospettiva sull’italo disco fornita dagli edit di Alexander Robotnick, passando per i paesaggi spaziali disegnati dal live di Analog Session, fino al racconto sonoro di una Milano sempre in mutazione di Nicola Guiducci e Uabos e molto altro.

In 16 ore di festival e musica gratuita si mescolerà approfondimento culturale e party con l’intento di dare voce a una delle eccellenze italiane nel campo della musica elettronica con conferenze, workshop, presentazioni, proiezioni, meet & greet e molto altro.