La nostra abituale top7 settimanale:

#7. Yellow Traffic Light “Words Within Walls”

#6. The Decemberists “I’ll Be Your Girl”

#5. Arcade Fire “Money + Love”

#4. Cosmo su Sky Arte

#3. Yo La Tengo “There’s a Riot Going On”

#2. Courtney Bartnett “Need a Little Time”

#1. Ought “Desire”