Call Super e DJ Lilocox a Ravenna per Club Adriatico

Uno dei nomi elettronici più celebrati dalla critica internazionale del 2017 affianco a una delle promesse della famiglia di Principe, la label di Lisbona che ha segnato come poche altre le sonorità elettroniche europee degli ultimi anni (DJ Nigga Fox, DJ Marfox, Niagara, Nídia Minaj).

Club Adriatico, dopo il successo del suo esordio bolognese nell’inedita cornice del Covo Club, tornerà sabato 17 marzo alla base per ospitare il djset di Call Super, moniker di Joseph Richmond-Seaton, dj e producer londinese da tempo di stanza a Berlino, artefice di diverse uscite per la label sorella del Fabric, Houndstooth. Tornato in auge grazie al capolavoro del 2017, “Arpo”, si è distinto di recente per un connubio unico di musica dance sperimentale, IDM sul solco della prima scuola Warp e metriche eredi della seconda generazione techno di Detroit.

Prima di lui, salirà sul palco del suggestivo spazio dell’Almagià di Ravenna DJ Lilocox, 23enne di Cascais di origini per metà di Capo Verde e per metà della Guinea Bissau. Ispirato dai lavori seminali dei maestri della crew Di Ghetto, Dj Marfox e NervosoDJ, è diventato in breve tempo uno dei migliori interpreti del sound contaminato e irrefrenabile dei sobborghi di Lisbona e della scena elettronica che ruota attorno al club Musicbox.

In apertura di serata, le selezioni di uno dei resident del club ravennate, Bangutot.

Tutte le info e gli aggiornamenti sull’evento ufficiale della serata.