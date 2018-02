Habitat ospita il boss di Klasse, Luca Lozano

Primo appuntamento dell’anno e terzo della stagione per Habitat, la notte bolognese dedicata alle sonorità underground elettroniche che spopolano nelle città che contano. Sabato 3 febbraio arriva all’AtelierSi di Via San Vitale a Bologna, Luca Lozano aka Lucas Hunter aka Planetluke.com.

Fondatore, selezionatore, producer e designer di Klasse Recordings, lanciata insieme al socio Mr. Ho., Klasse Wrecks, Grafiti Tapes e Zodiac 44, è nato in Inghilterra, ma da tempo è stato adottato come molti suoi connazionali da Berlino. Le sue produzioni sono uscite per Sex Tags UFO, Optimo Trax, 100% Silk, nei suoi djset svaria tra house, breakbeat, acid-house, techno e 1970s Graffiti Style.

