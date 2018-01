Elan Noon nasce da un’idea del musicista/artista Keenan Mittag-Degala, che suona anche le percussioni nei Jons. Da Victoria, British Columbia, Elan Noon fa del jazz molto easy, quasi smooth, con classe seppure in maniera quasi lo-fi. Come Kennan stesso accenna, la sua musica è destinata ad essere “ascoltata in modo consumabile e digeribile”.

Il debut album di Elan Noon, “Have A Spirit Filled”, uscirà il 26 gennaio 2018 on Field Mates Records.