[Live It!] Gennaio 2018: Wolf Alice

Che Ellie Rowsell fosse destinata ad essere una frontwoman speciale erano bastate le prime immagini del video di “Moaning Lisa Smile”, con quel suo saltare alla “Io Ballo Da Sola” e quel suo impersonificare la ragazza timida e sfigata in cui tutti si possono immedesimare. Ma i Wolf Alice non sono solo lei: la band londinese ha saputo bissare un primo album di grande impatto e risonanza hype (““My Love Is Cool”, 2015) con un secondo album (“Visions Of Life”, 2017) che lascia trasparire un’indubbia maturazione, resa evidente in canzoni come “Planet Hunter” che sanno ben giostrare intensità diversificate, tra trame ordite con complessità e soluzioni semplici ed immediate.

Ai Wolf Alice è dunque dedicata la nuova puntata della nostra rubrica “Live It!” di Nino Cammarata , perché il loro concerto del 13.01.2018 al Santeria Social Club di Milano appare come una vera e propria chicca di evento.

Wolf Alice

sab, 13/01/18, 21.30

Santeria Social Club

Viale Toscana, 31

20136 MILANO

illustrazione @ di Nino Cammarata

https://ninocammarata.com/

https://www.facebook.com/ninocammarataillustrator

Kalporz è in regime di creative commons, i disegni di Nino sono però in regime di copyright. Se vi piace il lavoro di Nino, acquistate i suoi lavori e supportatelo.

testi di Paolo Bardelli