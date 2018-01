Inverno Fest #3, scopri il cartellone completo

Idles, The KVB, Bee Bee Sea, His Electro Blue Voice, i Fine Before You Came (nella preview di venerdì 26 gennaio) sono alcuni dei nomi di Inverno Fest #3, organizzato al Covo Club di Bologna dai nostri partner di No Glucose nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 febbraio.

Si comincia col botto venerdì 26 gennaio con l’atteso show bolognese di una delle band di culto di questa generazione. I Fine Before You Came, di recente tornati sui palchi italiani, nel tour del loro settimo disco, “Il Numero Sette”, aperti dalla band post-hardcore veneta dei Bruuno.

Nella serata inaugurale di venerdì 16 febbraio si alterneranno nella storica sala concerti di Via Zagabria, da Bristol, il collettivo post-punk degli gli Idles nella loro unica data italiana del tour di “Brutalism”, devastante album “di genere”, tra i più celebrati del 2017. Prima di loro, i mantovani Bee Bee Sea, risposta italiana ai Black Lips e freschi di inclusione di un loro brano nella OST della serie di culto Shameless USA, presenteranno “Sonic Boomerang”. Completano il cast i Lourdes Rebels, eccentrico progetto di noise esotico da Parma, e i NOTS, quartetto garage/funk uscito su Depression House Records.

Sabato 17 febbraio gli headliner della serata saranno invece The KVB, duo darkwave/post-punk formato da Nicholas Wood e Kat Day, tra i nomi preferiti di Geoff Barrow dei Portishead, già protagonista di collaborazioni al fianco di Anton Newcombe (Brian Jonestown Massacre), Joe Dilworth (Stereolab) e Genesis P-Orridge (Throbbing Gristle). Ad arricchire la serata le psicosi avant/hardcore degli His Electro Blue Voice, tornati alla ribalta con con “Mental Loop” pubblicato da Maple Death (leggi la nostra intervista), le asperità noise dei “local” Rijgs e la no-wave sintetica di Alberto Almas.

ABBONAMENTO 2 GIORNI IN PREVENDITA: 25 euro

Serie limitata, sottoscrivibile soltanto al Jukebox Café di via Mentana o al Covo durante le serate di apertura!

VENERDI’ 16 FEBBRAIO

Ingresso singolo 18 euro (con tessera Hovoc 17/18 gratuita)

SABATO 17 FEBBRAIO

Ingresso singolo 16 euro (con tessera Hovoc 17/18 gratuita)

Ingresso singolo da mezzanotte, dopo i concerti: 5 euro (più 5 euro in caso di sottoscrizione di una nuova tessera soci Hovoc 17/18)

PUNTI PREVENDITA

Le prevendite saranno disponibili presso la cassa del Covo Club durante le serate di apertura oppure presso Jukebox Café, via Mentana 3, Bologna (visita la pagina per gli orari d’apertura).

