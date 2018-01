Il nuovo album di Car Seat Headrest è del 2011

Lui è uno dei nostri beniamini, essendosi guadagnato il 3° posto ai Kalporz Awards del 2016 con “Teens Of Denial”.

Il nuovo album di Car Seat Headrest ha una storia particolare: è in realtà la reincisione del suo album del 2011 uscito solo su Bandcamp, “Twin Fantasy”, ridefinito e riregistrato. Un ritorno alle origini con la consapevolezza odierna, in pratica. Uscirà il 16 febbraio 2018 su Matador Records

“Nervous Young Inhumans” è il nuovo singolo.

L’artista americano ha anche annunciato il suo tour dei primi 6 mesi del 2018, che lo porterà in Australia, negli States e in Europa (ma, per ora, non in Italia). In ogni caso queste sono le date europee, qualora possano interessare:

16/05 – Dublin, Ireland – Olympia Theatre

18/05 – Glasgow, UK – O2 ABC

19/05 – Liverpool, UK – Invisible Wind Factory

21/05 – Bristol, UK – SWX

22/05 – Cambridge, UK – Junction 2

23/05 – London, UK – Roundhouse

25/05 – Brussels, Belgium – Ancienne Belgique

26/05 – Paris, France – Le Trabendo

28/05 – Amsterdam, Netherlands – Paradiso

29/05 – Koln, Germany – Kantine

30/05 – Hamburg, Germany – Uebel & Gefahrlich

31/05 – Berlin, Germany – Festsaal Kreuzberg