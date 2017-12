[Scoutcloud] Il gospel soul di The Flying Stars of Brooklyn, NY

The Flying Stars of Brooklyn, NY è il progetto di Aaron Frazer, batterista degli americani The Indications , band che ha accompagnato il cantante soul Durand Jones nell’album di debutto omonimo, “Durand Jones & the Indications” (2016), edito per la Colemine Records, etichetta discografica specializzata in uscite soul/funk/jazz.

Ed è stata proprio quest’ultima a offrire la possibilità a Frazer di dare libero sfogo alla propria passione per il gospel soul pubblicando un primo 45 giri con il nome – appunto – di The Flying Stars of Brooklyn, NY : insieme a Micah Blaichman (Lord Youth), Wyndham Baird ed Eli “Paperboy” Reed il musicista newyorkese ha prodotto e scritto due brani – “My God Has a Telephone” e “Live On” – con un suono caldo e celestiale.

La voce di Frazer – il falsetto già ascoltato nella “Is It Any Wonder?” degli Indications – è la protagonista delle due canzoni, splendidamente vintage ma con classe e stile : come se il tempo di certi sette pollici non fosse mai finito.



(Monica Mazzoli)