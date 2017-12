La Top 7 dei live di Dicembre 2017

Ultima top 7 live per quest’anno e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra ritorni imperdibili e conferme, dicembre è un mese da sfruttare al massimo per i concerti, con spettacoli che promettono di accontentare ogni tipo di ascoltatore. Tra atmosfere dream-pop e martellanti performance hardcore/rap, ecco i 7 artisti da non perdere questo mese.

7. Cigarettes After Sex



La notte è sicuramente il momento migliore per ascoltare i Cigarettes After Sex. Quale migliore occasione, allora, se non quella di un concerto, raccolti in un religioso silenzio, per godere delle atmosfere sognanti di Greg Gonzalez e soci?

1 dicembre Milano, Fabrique

2 dicembre Roma, Monk Club

6. The Horrors

L’ultimo disco, per il nostro recensore, non è riuscito a raggiungere la sufficienza per due soli punti. Il gruppo sarà in Italia questo mese proprio per presentarlo e chissà se riusciranno a farci cambiare idea a proposito.

5 dicembre Segrate (MI), Circolo Magnolia

6 dicembre Bologna, Locomotiv Club

5. Ho99o9



Li abbiamo appena intervistati su Kalporz, tra domande sulla politica statunitense e altre più personali sul loro percorso artistico. Il loro mix tra rap e hardcore/punk dissacrante tornerà in Italia questo mese, dopo due anni di assenza.

3 dicembre Segrate (MI), Circolo Magnolia

4. Noga Erez



L’artista israeliana conta numerosi artisti tra le sue influenze principali: Bjork, M.I.A. e FKA Twigs, oltre a Frank Ocean e Kendrick Lamar. Dei presupposti sicuramente interessanti per un artista che presenterà il suo ultimo lavoro in una data unica.

9 dicembre Roma, Monk Club

3. Roy Ayers



Un artista che sicuramente non ha bisogno di presentazioni: la sua carriera pluridecennale parla da sé. Negli ultimi anni ha collaborato con alcuni degli artisti più rappresentativi della nuova scena black, tra cui Kendrick Lamar e Tyler, the Creator. Sarà in Italia a dicembre per tre date.

5 dicembre Roma, Monk Club

6 dicembre Bologna, Bravo Caffè

7 dicembre Milano, Dude Club

2. Death in Vegas



Un altro gruppo storico, che ha pubblicato ormai quindici anni fa un album di culto come Scorpio Rising. La loro ormai fissa collaborazione con Sasha Grey ha prodotto un album industrial con temperature altalenanti tra caldo e freddo, che verrà presentato in Italia per una sola data.

8 dicembre Modena, Tube Club

1. Julia Holter



È la nostra artista di [Live It!] per Dicembre, splendidamente illustrata da Nino Cammarata. Julia Holter sarà in Italia per presentare il suo ultimo lavoro, In The Same Room, una raccolta di vecchi suoi brani riarrangiati che fa parte del progetto Documents della Domino Records.

1 dicembre Sesto al Reghena, Sexto’Nplugged

2 dicembre Bologna, Locomotiv Club

3 dicembre Roma, Quirinetta