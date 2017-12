La label bolognese Avant! festeggia 10 anni all’AtelierSi

Come lo scorso anno, sará l’AtelierSi di Via San Vitale ad ospitare i festeggiamenti per il compleanno a cifra tonda della cult-label bolognese Avant! Records, sabato 2 dicembre.

In apertura il frenetico duo synth-punk degli Holiday Inn che presenteranno il nuovo disco in uscita a gennaio.

A seguire sul palco dell’AtelierSi saliranno gli svizzeri Veil Of Light, duo synth-wave di Zurigo uscito su Avant! con l’album “Front Teeth”, Qual, progetto solista EBM/Techno di William Maybelline dei Lebanon Hanover e in chiusura il dj set di Phase Fatale, enfant prodige della techno berlinese più scura, debuttato da Avant! nel 2014, traghettato su Jealous God e Unterton, e di recente approdato alla Hospital Productions di Dominick Fernow (Prurient, Vatican Shadow, Rainforest Spiritual Enslavement).

Tutte le info sull’evento ufficiale.