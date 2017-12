Giuseppe Franza 2017

Più sotto potete leggere la mia classifica dei dischi del 2017. Qui accanto, invece, potete godere di un particolare di un contributo decorativo (tecnica pennarello su tela che però) che ho intitolato “quante classifiche, quanta falsità, quanta innocenza.”

Colgo l’occasione per chiedere perdono ai ragazzi di Kalporz per la mia scarsa collaborazione durante il trascorso periodo. Vorrei dire che l’anno prossimo farò meglio e sarò più attivo e coinvolto, ma non lo dico, perché molto probabilmente farò peggio.

1. Priests – Nothing Feels Natural

2. Wolf Eyes – Undertow

3. Tinariwen – Elwan

4. Lee Ranaldo – Electric Trim

5. Bell Witch – Mirror Reaper

6. AceMo – Black Populous

7. Gomma – Toska

8. Flavio Giurato – Le promesse del mondo

9. Alan Vega – IT

10. Mount Eerie – A Crow Looked at Me