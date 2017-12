Tropical Trash e Brutal Birthday: Kentucky e Bologna destinazione Europa

Prendete il punk sincopato e sbilenco dei Tropical Trash, la band del Kentucky che si è fatta notare per la sgangerata doppietta di “UFO rot” (2015) e “Decision’s Empty Next” (2017), e i Brutal Birthday, il progetto noise-punk-hardcore di base Bologna che abbiamo già avuto modo di conoscere dal vivo la scorsa primavera al No Glucose Festival.

Ecco, tra le due band è nata una collaborazione interessante: a dicembre gireranno insieme per l’Europa, e per lanciare il mini-tour è stato appena pubblicato uno split che è proprio come ce lo si immagina: feroce, potente, rumoroso.

Esce per Maple Death Records, e si può ascoltare qui sotto. Sette minuti di fuoco. In fondo le date del tour, che toccherà anche l’Italia.

06/12 Milano (IT) – Villa Vegan

08/12 Piacenza (IT) – Chezart

09/12 Bologna (IT) – Freakout Club

10/12 Trieste (IT) – Tetris

11/12 Vienna (AU) – Fluc

12/12 Pardubice (CZ) – Dub

13/12 Prague (CZ) – Underdogs’

14/12 Halle (DE) – Hühnermanhattan

15/12 Leipzig (DE) – ZxRx

16/12 Hengelo (NL) – Innocent

17/12 Bruxelles (BE) – Barlok

18/12 Liège (BE) – La Zone

19/12 Dour (BE) – Scandalous Labo

20/12 Paris (FR) – La Pointe Lafayette

21/12 Torino (IT) – Blah Blah

22/12 Verona (IT) – Kroen